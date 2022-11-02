В МИД разуверили россиян в «распростертых объятиях» Запада

В МИД назвали отказ стран Запада впускать попавших под мобилизацию россиян сигналом

Замглавы МИД России Евгений Иванов назвал сигналом отказ западных стран впускать россиян, попавших под мобилизацию. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Замглавы ведомства считает, что решение западных стран не впускать россиян, подпадающих под критерии частичной мобилизации, должно служить еще одним признаком недружественных действий. Также он напомнил, что до объявления в России мобилизации ряд государств запретили въезд с туристическими целями, что является «продолжением необоснованного конфронтационного курса на стремительное сокращение взаимных поездок граждан».

«Пусть это станет еще одним сигналом для тех, кто убежден, что на Западе их "ждут с распростертыми объятиями"», — заверил Иванов. Дипломат также напомнил, что российским туристам запрещен въезд в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

Ранее в ноябре замглавы МИД России Евгений Иванов назвал бессмысленным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны ряда стран Запада. По его мнению, в «игре на разрушение» победителей не бывает, а проигравшими всегда будут обычные люди вне зависимости от их гражданства.