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05:23, 2 ноября 2022Мир

В МИД назвали бессмысленным введение запрета на въезд жителям стран Запада

Замглавы МИД РФ Иванов назвал бессмысленным введение запрета на въезд жителям стран Запада

Фото: Pixabay

Москва назвала бессмысленным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны ряда стран Запада, так как в «игре на разрушение» победителей не бывает. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — сказал представитель ведомства, комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.

Он отметил, что проигравшими всегда будут обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые лишаются возможности увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.

«Поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией», — сказал Иванов.

Дипломат добавил, что гораздо более сложным и длительным стал в том числе процесс оформления дипломатических виз.

Ранее Эстония, Литва, Латвия и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности запретили въезд россиянам. Уточняется, что под запрет не попадают дипломаты, владельцы рабочих и учебных виз, работники в сферах международных товарных и пассажирских перевозок.

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Марина Совина
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