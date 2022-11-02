Оружие для Украины заметили на черных рынках Европы

ABC: часть поставляемого Украине оружия оказывается на черных рынках Европы

Некоторое количество западного оружия, поставляемого Украине, оказывается на черных рынках Европы. Об этом пишет испанская газета ABC.

По словам испанских журналистов, после обнаружения на нелегальных площадках финского оружия, переданного Киеву, страны Северной Европы серьезно обеспокоились этой проблемой. Опасения также высказали в Европоле и Интерполе.

Наименование этого оружия и его объемы не назывались из соображений секретности. Однако вскоре часть переданных Киеву образцов вооружений правоохранительные органы Хельсинки заметили на черных рынках самой Финляндии и других стран Северной Европы.

Такое поведение украинских чиновников, однако, не повлияло на решимость североевропейских стран продолжать помогать Украине в военном отношении.

При этом испанские журналисты отмечают, что история с переданным Киеву оружием может негативно сказаться на имидже страны и отразиться на заинтересованности стран Европейского союза в восстановлении Украины по окончании боевых действий, а также повлиять на перспективы вступления республики в Евросоюз.

В конце октября одно из крупнейших финских СМИ Yle опубликовало интервью старшего комиссара Национального бюро расследований Кристера Альгрена. Он заявил, что с Украины в Финляндию незаконным способом поставляются штурмовые винтовки, пистолеты, боеприпасы и даже беспилотники. По словам Альгрена, оружие идет также в Швецию, Данию и Нидерланды.

В Киеве назвали эти сведения фейком, а также заявили, что за публикацией финских журналистов стоят «кремлевские пропагандисты».