Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 2 ноября 2022Бывший СССР

Оружие для Украины заметили на черных рынках Европы

ABC: часть поставляемого Украине оружия оказывается на черных рынках Европы

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Некоторое количество западного оружия, поставляемого Украине, оказывается на черных рынках Европы. Об этом пишет испанская газета ABC.

По словам испанских журналистов, после обнаружения на нелегальных площадках финского оружия, переданного Киеву, страны Северной Европы серьезно обеспокоились этой проблемой. Опасения также высказали в Европоле и Интерполе.

Наименование этого оружия и его объемы не назывались из соображений секретности. Однако вскоре часть переданных Киеву образцов вооружений правоохранительные органы Хельсинки заметили на черных рынках самой Финляндии и других стран Северной Европы.

Материалы по теме:
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022

Такое поведение украинских чиновников, однако, не повлияло на решимость североевропейских стран продолжать помогать Украине в военном отношении.

При этом испанские журналисты отмечают, что история с переданным Киеву оружием может негативно сказаться на имидже страны и отразиться на заинтересованности стран Европейского союза в восстановлении Украины по окончании боевых действий, а также повлиять на перспективы вступления республики в Евросоюз.

В конце октября одно из крупнейших финских СМИ Yle опубликовало интервью старшего комиссара Национального бюро расследований Кристера Альгрена. Он заявил, что с Украины в Финляндию незаконным способом поставляются штурмовые винтовки, пистолеты, боеприпасы и даже беспилотники. По словам Альгрена, оружие идет также в Швецию, Данию и Нидерланды.

В Киеве назвали эти сведения фейком, а также заявили, что за публикацией финских журналистов стоят «кремлевские пропагандисты».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В США заподозрили Россию в планах применить тактическое ядерное оружие
Генсек НАТО посетит Турцию
Стали известны подробности убийства работника российской школы
В США решили усилить надзор над переданным Украине оружием
VK познакомит пользователей с Россией
Причиной канализационного коллапса в Волгограде назвали ошибки 1970-х годов
Болсонару в разговоре с Верховным судом признал поражение на выборах в Бразилии
Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль
Поставки российского СПГ выросли почти до рекордного уровня
В России выделят более миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.