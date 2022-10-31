Украина решила расследовать материал финских журналистов

МВД Украины заявило, что расследует сведения о контрабанде украинского оружия в Финляндию

Министерство внутренних дел (МВД) Украины примется проверять информацию о контрабанде украинского оружия в Финляндию, которую изложило одно из крупнейших финских СМИ Yle. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Финские журналисты взяли интервью у старшего комиссара Национального бюро расследования Кристера Альгрена, который заявил, что с Украины в Финляндию незаконным способом поставляются штурмовые винтовки, пистолеты, боеприпасы и даже беспилотники. По словам Альгрена, оружие идет также в Швецию, Данию и Нидерланды.

Украинское МВД заявило, что эти сведения — фейк, а за публикацией финского СМИ стоят «кремлевские пропагандисты». При этом в ведомстве сообщили, что «для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола».

Накануне президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что Иерусалим не может поставить Киеву свои системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за секретов, которые не должны попасть не в те руки. В ответ на это украинский посол Евгений Корнийчук заявил, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Украине военную помощь.