Овечкин сломал и выбросил клюшку после поражения в матче НХЛ

Овечкин сломал и выбросил клюшку после поражения «Вашингтона» в матче НХЛ против «Вегаса»

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После окончания встречи капитан столичной команды российский форвард Александр Овечкин сломал клюшку. Уходя со льда, он выбросил поврежденный инвентарь в подтрибунное помещение.

Для «Вашингтона» это поражение стало шестым в сезоне-2022/2023. Еще пять матчей команда, в составе которой, помимо Овечкина, также выступают россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, выиграла. На счету «Вашингтона» 12 очков и девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Овечкин назвал цель выступления в НХЛ. «Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Здесь чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде», — заявил форвард.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.