В США оценили способность российского ПАК ДА доставлять атомные бомбы

Popular Mechanics: российский ПАК Да станет идеальной заменой Ту-22М и Ту-160

Российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) станет идеальной заменой бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М и Ту-160. С такой оценкой выступил американский журнал Popular Mechanics.

Издание отмечает, что создаваемый как «Изделие 80», перспективный дозвуковой самолет будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и способен без дозаправки преодолевать расстояние в 9,3 тысячи миль (15 тысяч километров), чего достаточно для доставки атомных бомб до целей в США.

В публикации утверждается, что специальная военная операция России на Украине могла задержать создание ПАК ДА, однако у Москвы «может не быть иного выбора, кроме как продолжить работу над проектом бомбардировщика».

В октябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что опытные образцы двигателя «Изделие РФ», который должен получить создаваемый российский стратегический ракетоносец, известный как ПАК ДА, прошли стендовые испытания.

В октябре генеральный директор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков заметил, что в России начались испытания катапультного кресла для ПАК ДА.