Поднятие Знамени возмездия в Иране объяснили

Политолог Геворгян объяснила поднятие Знамени возмездия в Иране терактом

Сообщения о том, что Иран совершит «неизбежную атаку» на Саудовскую Аравию, являются провокацией со стороны американцев, заявила в разговоре с «Лентой.ру» политолог-иранист Карине Геворгян. Она также объяснила смысл поднятия в Иране Знамени возмездия, которое в соцсетях восприняли как символ объявления войны.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Иран готовит неизбежную атаку на Саудовскую Аравию с целью отвлечь внимание от внутренних протестов. В то же время в соцсетях обсуждают видео с поднятием над куполом мечети Джамкаран в иранском городе Кум красного Знамени возмездия. Пользователи предполагают, что жест означает объявление войны.

По словам политолога, красный флаг поднят в связи с терактом в мечети Шах-Черах в Ширазе, где террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) расстреляли из автомата Калашникова 16 человек. «Красный флаг над мечетью в Куме означает месть за невинно убиенных мучеников — их убили во время молитвы в мечети», — объяснила Геворгян.

То, что Иран будет мстить за этот теракт, — это одна история, а то, что он ударит по Саудовской Аравии и затеет войну в Персидском заливе, — другая. Можно, конечно, ненавидеть Иран, до такой степени страшный, но все-таки считать их клиническими идиотами как-то рановато Карине Геворгян политолог-иранист

Сообщения о том, что Иран собирается напасть на Саудовскую Аравию, публикуют американские источники, обратила внимание Геворгян. По ее словам, в последнее время произошел серьезный сдвиг в налаживании ирано-саудовских отношений. В частности, Иран заявил, что заинтересован в восстановлении дипломатических отношений, прерванных в 2016 году. Более того, недавно Иран и Саудовская Аравия согласованно голосовали в ОПЕК+.

«Поэтому попытка столкнуть Иран и Саудовскую Аравию — абсолютно дело с негодными средствами. Судя по всему, американцы готовят какую-то серьезную провокацию», — предположила она.

Вооруженные силы США на Аравийском полуострове приведены в состояние повышенной боевой готовности, рассказала Геворгян. В то же время ряд источников отмечает, что со стороны иранских войск или подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не наблюдается никакого движения в сторону Персидского залива. Иранские войска сосредоточены на турецко-армяно-азербайджанской границе, на северо-западе Ирана.

Ранее Иран ввел санкции против десяти физических лиц и четырех государственных организаций США. Ограничения были введены за «вмешательство во внутренние дела» страны, «поощрение насилия и беспорядков» и подстрекательство к совершению терактов.

Протесты в государстве вспыхнули в сентябре после смерти Махсы Амини. Девушку в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящих за соблюдением шариатских норм. Через несколько дней Амини скончалась в больнице.