Стала известна личность погибшей в раздавленном московском такси пассажирки

Погибшей в раздавленном такси в центре Москвы оказалась 34-летняя врач Евгения Леонова

Погибшей в раздавленном такси на улице 1905 года в центре Москвы оказалась 34-летняя врач Евгения Леонова. Личность женщины стала известна РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина села в автомобиль такси за несколько секунд до столкновения.

Ранее также сообщалось, что устроивший ДТП в Москве водитель грузовика является гражданином Белоруссии. Он скрылся с места происшествия. Мужчину объявили в розыск. Кроме того, выяснилось, что за большегрузом числятся три ДТП.

Авария произошла утром в среду, 2 ноября. Грузовая фура раздавила машину с таксистом и пассажиром внутри. Столичная прокуратура организовала проверку.