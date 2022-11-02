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09:40, 2 ноября 2022Наука и техника

Американскую субмарину после атаки на ЧФ России защитили морскими контейнерами

The Drive: американскую подлодку Rhode Island защитили морскими контейнерами

Фото: Handout / Reuters

Американскую атомную подводную лодку Rhode Island типа Ohio заметили в порту Гибралтара с защитой из морских контейнеров. На это обратило внимание The Drive.

Издание отмечает, что субмарину, находящуюся у причала, со стороны моря прикрывают баржи типа Mexeflote, на которых установлены морские контейнеры. В The Drive уверены, что таким образом они защищают подлодку от возможных атак со стороны моря.

В издании допускают, что к подобным мерам безопасности в Гибралтаре пришли после того, как в конце октября Вооруженные силы Украины совершили атаку на Черноморский флот (ЧФ) России в Севастополе.

The Drive напоминает, что субмарина Rhode Island может быть оснащена приблизительно 20 баллистическими ракетами Trident D5, каждая из которых включает разделяющуюся головную часть, способную переносить до 14 блоков индивидуального наведения. Кроме того, у Военно-морских сил США имеется четыре субмарины типа Ohio, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk.

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Издание оценивает визит Rhode Island в Гибралтар как проявление солидарности Соединенных Штатов с союзниками на фоне происходящих в мире событий.

В ноябре генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что за последние десять лет предприятие построило для Военно-морского флота (ВМФ) России девять кораблей, тем самым выйдя на советские темпы производства атомных подводных лодок.

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Иван Потапов
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