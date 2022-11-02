Испанская полиция прибыла в Киев на поиски военных преступлений

Отряд испанских полицейских прибыл в Киев для расследования военных преступлений

2 ноября группа испанских полицейских прибыла в Киев, чтобы заняться расследованием возможных военных преступлений совместно с украинскими коллегами. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Королевства Испания.

«Передовой отряд испанской полиции, состоящий из главы миссии и ее координаторов, уже провел подготовительную встречу с представителями украинской прокуратуры для определения условий сотрудничества и уточнения зон ответственности испанских команд», — говорится в сообщении.

Среди прибывших испанских полицейских есть эксперты-криминалисты, специалисты в области трехмерного компьютерного моделирования и взрывного дела.

В середине сентября советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Украина получила от Испании боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии. По его словам, это была пятая поставка с оружием, которую передал Мадрид.