В Европе рекордно упало производство

S&P Global: производственная активность в еврозоне упала до уровня начала пандемии

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе стран еврозоны упал до рекордно низкого уровня в 46,4 пункта в октябре с 48,4 в сентябре, свидетельствует новый отчет S&P Global. Последний раз такой уровень наблюдался в начале локдаунов в регионе на фоне пандемии коронавируса.

По данным S&P, во всех экономиках еврозоны (кроме Ирландии) в октябре усугубился спад в производственном секторе, и в наибольшей степени он затронул Испанию и Германию. Причинами стали рекордно высокая инфляция, которая, по последним данным, в еврозоне достигла 9,9 процента в сентябре, и ослабление мировой экономики, что подорвало спрос на многие товары.

S&P Global прогнозирует, что экономика зоны евро, в которую входят 19 стран, скатится в рецессию на фоне роста цен на энергоносители и неопределенности в мировой экономике на фоне военного конфликта на Украине, даже несмотря на то, что экономика региона оставалась очень устойчивой летом.

При этом в России темп роста производственной активности в сентябре достиг рекордного уровня в 52,0 пункта впервые с 2019 года. Но в октябре PMI снизился до 50,7, хотя условия работы производителей в стране продолжили улучшаться, и бизнес по-прежнему оптимистично оценивает перспективы производства в следующем году, указывает S&P Global.