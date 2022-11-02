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09:00, 2 ноября 2022Бывший СССР

На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

На востоке Украины объявлена воздушная тревога, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

К публикации прикреплена карта страны, на которой видно, что сигнал сирены действует в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно, что в Одессе и Одесской области объявили воздушную тревогу. Советник главы администрации региона Сергей Братчук призвал население перейти в укрытия.

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Алевтина Запольская
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