Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины

На востоке Украины объявлена воздушная тревога, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

К публикации прикреплена карта страны, на которой видно, что сигнал сирены действует в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно, что в Одессе и Одесской области объявили воздушную тревогу. Советник главы администрации региона Сергей Братчук призвал население перейти в укрытия.