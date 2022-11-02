RT удалил вышедший фильм Красовского

Телеканал RT удалил фильм отстраненного от эфира Красовского

Телеканал RT удалил выпуск проекта «Спорт. Россия: XXI век» с Антоном Красовским. Запись фильма «Россия: XXI век», размещенная на платформе «ВКонтакте» в официальном сообществе «RT Россия», более недоступна.

Сам Красовский объяснил свое появление в эфире RT тем, что программа была снята давно. «Друзья, никто никого никуда не вернул. <...> Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться», — написал он в своем Telegram-канале.

23 октября во время эфира программы «Антонимы» на канале RT Красовский заявил о возможности топить украинских детей. «Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — сказал он. Позже главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом. Через некоторое время Красовский извинился за свои слова о детях и признался, что ему «по-настоящему неловко».