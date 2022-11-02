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16:24, 2 ноября 2022Россия

В РАНХиГС объяснили отъезд ректора Мау

В РАНХиГС заявили, что ректор Мау уехал в ежегодный отпуск

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, который обвинялся в мошенничестве с «мертвыми душами», уехал в ежегодный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает РИА Новости.

«В настоящее время Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем академии — правительством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На время его отъезда исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева. При этом главные вопросы в вузе остались под контролем Мау.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Мау уехал в Израиль.

МВД 22 августа завершило следствие по делу в отношении Мау и руководителя Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева о мошенничестве. По словам источников в вузе, дело закрыли на этой неделе. Уточняется, что следствие признало непричастность ректора Мау к мошенничеству.

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Никита Абрамов
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