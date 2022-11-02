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17:34, 2 ноября 2022Наука и техника

Раскрыты сроки выхода глобального обновления Windows 11

Digital Trends: следующее крупное обновление Windows 11 выйдет в январе 2023 года

Фото: Windows / Unsplash

Следующий крупный апдейт для новой ОС от Microsoft выйдет в начале 2023 года. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты издания обратили внимание на кадры трансляции для участников программы бета-тестирования Windows. По словам авторов, в ходе презентации представители компании случайно раскрыли сроки выхода глобального обновления Windows 11 — январь 2023 года. Апдейт имеет кодовое название Moment 2.

Полный список нововведений, которые появятся вместе с апдейтом, не раскрыт. Однако обновление добавит новые способы управления и анимацию на планшетах и компьютерах с сенсорным дисплеем. Также в новой версии ОС появится функция мгновенного доступа к диспетчеру задач, новые настройки общего доступа, вкладки в «Проводнике» для всех пользователей.

Апдейт окажется продолжением обновления 22H2, которое стало доступно для всех пользователей Windows в начале октября.

В середине октября Microsoft случайно показала дизайн следующей версии Windows. Судя по изображениям, новая ОС будет иметь «плавающую» панель управления, а также расположенные в правой верхней части системные значки и окно поиска посередине.

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Андрей Ставицкий
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