Раскрыты сроки выхода глобального обновления Windows 11
Следующий крупный апдейт для новой ОС от Microsoft выйдет в начале 2023 года. Об этом сообщает издание Digital Trends.
Журналисты издания обратили внимание на кадры трансляции для участников программы бета-тестирования Windows. По словам авторов, в ходе презентации представители компании случайно раскрыли сроки выхода глобального обновления Windows 11 — январь 2023 года. Апдейт имеет кодовое название Moment 2.
Полный список нововведений, которые появятся вместе с апдейтом, не раскрыт. Однако обновление добавит новые способы управления и анимацию на планшетах и компьютерах с сенсорным дисплеем. Также в новой версии ОС появится функция мгновенного доступа к диспетчеру задач, новые настройки общего доступа, вкладки в «Проводнике» для всех пользователей.
Апдейт окажется продолжением обновления 22H2, которое стало доступно для всех пользователей Windows в начале октября.
В середине октября Microsoft случайно показала дизайн следующей версии Windows. Судя по изображениям, новая ОС будет иметь «плавающую» панель управления, а также расположенные в правой верхней части системные значки и окно поиска посередине.