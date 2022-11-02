Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:52, 2 ноября 2022Забота о себе

Стоматолог назвал не связанные с едой причины пожелтения зубов

Стоматолог Владимир Лосев рассказал, что зубная эмаль может желтеть из-за болезни почек

Фото: Unsplash

Зубная эмаль может желтеть не только из-за вредных привычек, но например и из-за болезни почек, рассказал главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев. В беседе с «Лентой.ру» стоматолог назвал и другие неочевидные причины ухудшения цвета зубов, в том числе и не связанные с едой.

Самой банальной причиной пожелтения зубов Лосев назвал плохой уход за полостью рта: пропуск чисток зубов, уменьшение времени чистки. Он обратил внимание на то, что зубная эмаль изначально не может быть ослепительно белой, а у многих людей она имеет явно выраженный оттенок. С возрастом, добавил он, цвет зубов меняется не в лучшую сторону. Ускоряют этот процесс вредные привычки: курение, увлечение газированными напитками, вином, продуктами с большим количеством красителей.

Большое значение играет и вода, добавил стоматолог. На состояние зубов могут оказывать влияние железо и микроэлементы, содержащиеся в большом количестве в воде, особенно, в крупных городах.

О том, что строгие диеты могут приводить к проблемам с зубами, говорилось уже неоднократно. Поэтому прежде, чем бороться с весом, необходимо подобрать разнообразное по содержанию микроэлементов и витаминов питание. Также нужно помнить о соковых диетах и детоксах, ведь кислота из фруктов может стать причиной развития кариеса. Поэтому свежевыжатые соки нужно пить только через трубочку

Владимир Лосевстоматолог
Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

На состояние эмали оказывает влияние и работа слюнных желез. У некоторых людей выделение слюны провоцирует образование на зубах налета, который может иметь в том числе желтоватый оттенок, пояснил собеседник «Ленты.ру». Справиться с этой проблемой помогают регулярные чистки зубов в кабинете стоматолога-гигиениста.

«Зубы могут желтеть при заболеваниях почек и надпочечников, при болезнях крови, флюорозе (переизбытке фтора, например, из-за воды). Прием антибиотиков также может сказаться негативно на оттенке эмали зубов, — предупредил Лосев. — И, конечно, нельзя не сказать о сахаре. Он всегда откладывает отпечаток на зубной эмали, и он, как правило, имеет желтоватый оттенок».

Ранее Владимир Лосев рассказал, какую опасность несет редкая смена зубных щеток. Он пояснил, что во время болезни человека на его щетке оседают все вирусы и бактерии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Турция сообщила о позиции Киева по зерновой сделке
Стало известно о надвигающемся дефиците мест в бюджетных отелях Петербурга
Болгария нашла способ снизить цены на газ для населения в два раза
Пассажиры самолета приняли роды у женщины на высоте 10 тысяч метров
Учительнице из США дали 20 лет тюрьмы за тренировку женского батальона ИГ
Филипп Киркоров раскритиковал Наргиз Закирову и назвал ее «уродиной»
Россиянку осудили за ложное обвинение полицейских в изнасиловании
Стоматолог назвал не связанные с едой причины пожелтения зубов
18-летняя дочь Хайди Клум ответила на критику ее съемки с матерью в нижнем белье
Дети мигрантов избили российского подростка во дворе школы и попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.