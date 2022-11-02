Стоматолог назвал не связанные с едой причины пожелтения зубов

Стоматолог Владимир Лосев рассказал, что зубная эмаль может желтеть из-за болезни почек

Зубная эмаль может желтеть не только из-за вредных привычек, но например и из-за болезни почек, рассказал главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев. В беседе с «Лентой.ру» стоматолог назвал и другие неочевидные причины ухудшения цвета зубов, в том числе и не связанные с едой.

Самой банальной причиной пожелтения зубов Лосев назвал плохой уход за полостью рта: пропуск чисток зубов, уменьшение времени чистки. Он обратил внимание на то, что зубная эмаль изначально не может быть ослепительно белой, а у многих людей она имеет явно выраженный оттенок. С возрастом, добавил он, цвет зубов меняется не в лучшую сторону. Ускоряют этот процесс вредные привычки: курение, увлечение газированными напитками, вином, продуктами с большим количеством красителей.

Большое значение играет и вода, добавил стоматолог. На состояние зубов могут оказывать влияние железо и микроэлементы, содержащиеся в большом количестве в воде, особенно, в крупных городах.

О том, что строгие диеты могут приводить к проблемам с зубами, говорилось уже неоднократно. Поэтому прежде, чем бороться с весом, необходимо подобрать разнообразное по содержанию микроэлементов и витаминов питание. Также нужно помнить о соковых диетах и детоксах, ведь кислота из фруктов может стать причиной развития кариеса. Поэтому свежевыжатые соки нужно пить только через трубочку Владимир Лосев стоматолог

На состояние эмали оказывает влияние и работа слюнных желез. У некоторых людей выделение слюны провоцирует образование на зубах налета, который может иметь в том числе желтоватый оттенок, пояснил собеседник «Ленты.ру». Справиться с этой проблемой помогают регулярные чистки зубов в кабинете стоматолога-гигиениста.

«Зубы могут желтеть при заболеваниях почек и надпочечников, при болезнях крови, флюорозе (переизбытке фтора, например, из-за воды). Прием антибиотиков также может сказаться негативно на оттенке эмали зубов, — предупредил Лосев. — И, конечно, нельзя не сказать о сахаре. Он всегда откладывает отпечаток на зубной эмали, и он, как правило, имеет желтоватый оттенок».

Ранее Владимир Лосев рассказал, какую опасность несет редкая смена зубных щеток. Он пояснил, что во время болезни человека на его щетке оседают все вирусы и бактерии.