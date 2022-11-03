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11:07, 3 ноября 2022Россия

Россиянам разъяснили условия альтернативной службы

Депутат Лебедев: право на альтернативную службу будет предоставляться при мобилизации

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Альтернативная служба предоставляется определенным категориям населения, рассказали член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев и адвокат Владимир Гончаров. В разговоре с «Лентой.ру» они разъяснили условия альтернативной службы в период мобилизации.

«Альтернативная служба предоставляется, как правило, тем, кто не может взять в руки оружие по каким-то соображениям. Если человек подпадает под эту категорию — в законе прописана ситуация, в которой он может подать заявление на альтернативную службу — то в условиях частичной мобилизации это тоже будет предоставляться», — заявил Лебедев.

При этом адвокат Гончаров считает, что сейчас непонятно, как граждане могут реализовать право на прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации. По его мнению, принятый накануне Госдумой и Советом Федерации законопроект, который устанавливает порядок ее прохождения, не внес ясности.

Суть законопроекта

Ранее сенаторы проголосовали за принятие закона о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Согласно проекту, Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» дополняется статьей 17.1 — «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».

Поправка гласит, что те граждане России, которые проходят альтернативную службу, будут проходить ее и в условиях мобилизации. Вместе с тем лиц, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, а также органам местного самоуправления, при мобилизации могут направить для прохождения альтернативной гражданской службы в качестве гражданского персонала Вооруженных сил, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

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«До сих пор непонятно, как граждане могут реализовать свое право, гарантированное Конституцией РФ, на прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Речь в новом законопроекте идет только о лицах, которые уже проходят альтернативную гражданскую службу», — считает Гончаров.

Условия альтернативной службы

Согласно Конституции России гражданин имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, обозначил адвокат.

Кроме того, по закону «Об альтернативной гражданской службе» правом на альтернативную службу еще обладают те, кто относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами коренных малочисленных народов.

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«В нем указано, что на альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, лично подали заявление в военный комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой и в отношении которых призывной комиссией принято решение», — уточнил Гончаров.

Если в отношении гражданина вынесено отрицательное решение, то его можно обжаловать в вышестоящей инстанции или суде, рассказал он.

Во время заседания 2 ноября Совет Федерации также одобрил закон о призыве в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений.

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Екатерина Смирная
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