Тихановская назвала условия для визита в Киев

Светлана Тихановская заявила, что не может посетить Украину как частное лицо

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала условие своего визита на Украину в интервью изданию «Украинская правда».

По ее словам, она сейчас не может посетить Киев как частное лицо. «Я нахожусь в таком положении. Это не то, что я взяла, захотела, выехала», — подчеркнула она.

Тихановская объяснила это тем, что она имеет дипломатический статус и находится под охраной Литвы, а значит, для организации ее визита литовской стороне нужно приглашение от украинских официальных лиц. «Не обязательно организовывать мою личную встречу. Это может быть встреча многосторонняя, в составе какой-то делегации. Я думаю, наши политические союзники с радостью это сделали бы. Но тут должен быть все-таки запрос официальный», — заявила политик.

Ранее Тихановская уже заявляла, что держит связь с властями Украины. Летом 2021 года она рассказала о встрече с президентом республики Владимиром Зеленским на мероприятии в Литве.