Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:02, 3 ноября 2022Мир

Китай отреагировал на отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию

Зампостпреда Китая Шуан: резолюцию России по биодеятельности на Украине напрасно отклонили
Гэн Шуан

Гэн Шуан. Фото: Thomas Peter / Reuters

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отреагировал на отказ Совета безопасности ООН принять резолюцию России по деятельности биолабораторий США на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Китайский дипломат заявил, что резолюцию не следовало отклонять. Он также выразил обеспокоенность в связи с данным решением. Шуан указал, что любые улики, касающиеся Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), должны быть рассмотрены и разъяснены вовлеченными сторонами. Он подчеркнул, что на некоторые вопросы, с которыми обратилась Россия, не были предоставлены исчерпывающие ответы. «С марта этого года Россия неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине», — напомнил зампостпред.

По словам Шуана, резолюция России, которая предполагала создание комиссии по расследованию биодеятельности на украинской территории, была «оправдана и легитимна». «Китай полагает, что справедливое транспарентное расследование Совета может эффективно решить озабоченности России», — сказал он.

Ранее стало известно, что российская резолюция была заблокирована. Уточнялось, что против документа проголосовали Великобритания, США и Франция. Принятие резолюции поддержали Россия и Китай, еще девять делегаций воздержались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Известный священник перечислил правила выбора крестных родителей для ребенка
В Японии объявили тревогу из-за запуска ракеты КНДР
Китай отреагировал на отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию
15 человек задавили на митинге против нового президента Бразилии
Центр российского города перекрыли из-за мужчины с зажигалкой в виде гранаты
Греция передаст Украине бронемашины времен СССР
Школьники насмерть забили учительницу бейсбольной битой из-за плохих оценок
В Новой Каховке во время работы ПВО прозвучало более 10 взрывов
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.