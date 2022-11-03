Китай отреагировал на отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию

Зампостпреда Китая Шуан: резолюцию России по биодеятельности на Украине напрасно отклонили

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отреагировал на отказ Совета безопасности ООН принять резолюцию России по деятельности биолабораторий США на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Китайский дипломат заявил, что резолюцию не следовало отклонять. Он также выразил обеспокоенность в связи с данным решением. Шуан указал, что любые улики, касающиеся Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), должны быть рассмотрены и разъяснены вовлеченными сторонами. Он подчеркнул, что на некоторые вопросы, с которыми обратилась Россия, не были предоставлены исчерпывающие ответы. «С марта этого года Россия неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине», — напомнил зампостпред.

По словам Шуана, резолюция России, которая предполагала создание комиссии по расследованию биодеятельности на украинской территории, была «оправдана и легитимна». «Китай полагает, что справедливое транспарентное расследование Совета может эффективно решить озабоченности России», — сказал он.

Ранее стало известно, что российская резолюция была заблокирована. Уточнялось, что против документа проголосовали Великобритания, США и Франция. Принятие резолюции поддержали Россия и Китай, еще девять делегаций воздержались.