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18:22, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Хакер из ДНР взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ в Instagram

Хакер Джокер из ДНР взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер взломал аккаунт главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сам хакер сообщил в своем Telegram-канале.

В настоящее время на аватарке аккаунта Залужного в Instagram размещено изображение президента России Владимира Путина верхом на медведе. В шапке профиля появилась ссылка на Telegram-канал Джокера. На картинке в последнем посте якобы от имени Залужного подтверждается, что хакер ранее взломал американскую систему управления ВСУ «Дельта».

«Даже главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил, что мои хакеры взломали DELTA. Главное, чтобы теперь Министерство обороны Украины признало ошибки, признало, что обманули американских партнеров и начали исправлять», — написал хакер в своем канале в Telegram.

Ранее сообщалось, что Джокер взломал систему управления украинскими войсками «Дельта». Он признался, что сделать это «было нелегко». По словам Джокера, программу «Дельта» для ВСУ создавали в США и на Украине по стандартам НАТО.

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Денис Савосин
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