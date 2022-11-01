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15:12, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

Взломавший систему управления ВСУ хакер из ДНР оценил сложность атаки

Взломавший систему управления ВСУ хакер Джокер из ДНР оценил атаку словами «было нелегко»

Фото: unsplash

Взломавший американскую систему управления Вооруженными силами Украины (ВСУ) «Дельта» хакер под псевдонимом Джокер из Донецкой народной республики (ДНР) оценил сложность проведенной атаки. Об этом сообщает РИА Новости

«Было действительно нелегко, но не бывает абсолютно защищенных систем. Каждую систему можно взломать, если есть навыки, время и креативность в подходе. Но самое главное — вера в то, что это возможно. Тогда затрата времени и кропотливость работы не будут такими утомительными», — заявил он.

По словам хакера, программу «Дельта» для ВСУ делали в США и на Украине по стандартам НАТО. Он добавил, что абсолютно все данные, которыми обладает украинское командование, раскрыты и переданы «куда следует».

Ранее во вторник, 1 ноября, о взломе «Дельты» донецким хакером сообщил глава пресс-службы ДНР Даниил Безсонов. Он пояснил, что в программу вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, которые регулярно обновляются с поступлением разведданных. По его словам, доступ к системе позволяет российским спецслужбам «знать все о противнике», а также о том, что украинская сторона сама знает о ВС РФ.

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Денис Савосин
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