Украина попросила ООН и США помочь в восстановлении энергоинфраструктуры

Премьер Украины обратился к ООН и USAID за помощью в восстановлении энергоинфраструктуры

ООН и Агентство по международному развитию США (USAID) могли бы помочь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры страны. С такой просьбой в четверг, 3 ноября, к ним обратился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украине необходима специальная техника «для ремонта энергетической инфраструктуры». Помимо этого, он попросил ООН и USAID помочь с поставками мобильных котельных и генераторов для прохождения зимнего периода, который станет одним из самых сложных для страны. Шмыгаль также сообщил, что во время встречи он договорился с представителями ООН и США о создании платформы и штаба для координации помощи Украине в прохождении зимнего сезона.

2 ноября стало известно, что в нескольких областях Украины — Харьковской и Полтавской — ограничили потребление электричества. Помимо этого, речь идет про Сумскую область. В компании «Укрэнерго» уточнили, что графиков почасовых отключений электроэнергии уже недостаточно для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что Украина располагает необходимыми резервами для восстановления энергоструктуры. По его словам, в настоящий момент в этом вопросе помогают 12 стран. В частности, некоторые страны Европы передавали «Укрэнерго» специальную технику последние восемь месяцев. При этом премьер-министр все же призвал граждан готовиться к сложной зиме.