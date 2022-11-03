Боец UFC сравнил Махачева с Нурмагомедовым

Боец Уланбеков заявил, что Ислам Махачев взял все лучшие качества Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тагир Уланбеков сравнил Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит Metaratings.

«Ислам больше любит погулять, любит кататься на лошадях, а в тренировочном плане у них нет никакой разницы», — заявил Уланбеков. Он отметил, что Махачев взял все лучшие качества Нурмагомедова как бойца.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. Всего Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд).

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.