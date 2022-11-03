Reuters: министр энергетики Франции заявила об окончании топливного кризиса в стране

Топливный кризис во Франции закончился вместе с прекращением забастовок на всех крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) кроме одного, заявила министр энергетики страны Агнес Панье-Рунаше, ее слова приводит Reuters.

«Ситуация нормализуется. Мы больше не в кризисе», — сказала министр.

По ее словам, забастовки продолжаются только на НПЗ компании TotalEnergies в Фейзине мощностью 117 тысяч баррелей в сутки. При этом на втором крупном заводе компании мощностью 240 тысяч баррелей в сутки сотрудники уже вернулись на рабочие места. Нехватку топлива сейчас испытывает менее 10 процентов заправок страны, хотя в октябре в разгар протестов число АЗС, на которых наблюдался дефицит, достигало более 30 процентов.

На вопрос, может ли правительство обязать сотрудников НПЗ в Фейзине вернуться к работе, Панье-Рунашер ответила: «На данном этапе мы не будем отдавать приказы об обязательном возвращении к работе в течение следующих 48 часов».

Забастовки начались 27 сентября и привели к остановке пяти из семи крупнейших НПЗ во Франции. Сотрудники завода Exxon Mobil в Нормандии бастовали с 20 сентября, но смогли договориться с руководством компании об индексации заработных плат на 6,5 процента и выплате бонусов в размере 3 тысяч евро.

В то же время ключевые НПЗ TotalEnergies прекратили работу 27 сентября и не могли ее возобновить, так как наиболее радикальный профсоюз CGT отказывался от условий соглашения, предлагаемого руководством компании. Тем не менее 2 ноября стало известно, что на заводе Total в Гонфревиль-л'Орше прекратилась забастовка, однако подробных условий соглашения между рабочими и руководством компании озвучено не было.