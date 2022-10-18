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16:09, 18 октября 2022Экономика

Американский гигант попробует побороть топливный кризис во Франции

Reuters: американская ExxonMobil перезапустит НПЗ во Франции через 2-3 недели

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Американский энергетический гигант ExxonMobil назвал сроки запуска и восстановления работы его нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) во Франции, которые были остановлены из-за забастовок сотрудников, что привело к топливному кризису в стране, пишет Reuters.

Как заявил представитель компании, НПЗ удастся полностью перезапустить через 2-3 недели, что поможет побороть кризис. Речь идет о заводах в Фос-сюр-Мер мощностью 140 тысяч баррелей в сутки и в Пор-Жером-сюр-Сен мощностью 240 тысяч баррелей в сутки. При этом общенациональная забастовка во Франции во вторник не повлияет на перезапуск нефтеперерабатывающих заводов Exxon, заверили в компании.

На прошлой неделе стало известно, что ExxonMobil достигла соглашения с профсоюзами, под чьей эгидой проводились забастовки сотрудников НПЗ о повышении заработных плат на 6,5 процента в 2023 году и выплате бонусов рабочим в размере трех тысяч евро. Компании и политики опасаются, что «щедрая» сделка ExxonMobil с рабочими может создать опасный прецедент, когда рабочие из других отраслей тоже будут пробовать получить повышение заработных плат, указывает Reuters.

Аналогичного соглашения 14 октября также достиг французский энергогигант TotalEnergies с двумя из трех профсоюзов, пообещав проиндексировать заработные платы на 7 процентов и выплатить премии в 3000-6000 евро. Однако, пока о сроках запуска нескольких НПЗ Total, которые являются крупнейшими в стране, ничего не известно, так как один из наиболее радикальных профсоюзов CGT вышел из переговоров и призвал продолжить забастовки.

Из-за остановок НПЗ на 30 процентах заправок в стране наблюдалась нехватка бензина, и власти вынужденно задействовали стратегические резервы и увеличили импорт. По крайней мере два департамента в парижском регионе ввели временный запрет на продажу топлива в канистры, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

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Данил Дмитриев
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