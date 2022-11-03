Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трабзонспор
Сегодня
20:45 (Мск)
Ференцварош
Лига Европы|Группа H. 6-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Группа E. 6-й тур
Фейеноорд
Сегодня
20:45 (Мск)
Лацио
Лига Европы|Группа F. 6-й тур
Монако
Сегодня
20:45 (Мск)
Црвена Звезда
Лига Европы|Группа H. 6-й тур
Динамо К
Сегодня
23:00 (Мск)
Фенербахче
Лига Европы|Группа B. 6-й тур
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Цюрих
Лига Европы|Группа A. 6-й тур
09:50, 3 ноября 2022Спорт

Жена Грайнер эмоционально оценила решение Мособлсуда по апелляции баскетболистки

Жена Грайнер назвала абсурдом решение Мособлсуда оставить приговор баскетболистке в силе

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, Черелл эмоционально оценила решение Московского областного суда по апелляции спортсменки. Ее слова приводит ABC News.

Черелл назвала абсурдом решение оставить приговор в силе. «Преступление и наказание непропорциональны. В России есть люди, осужденные за убийство, и срок у них намного меньше, чем у Бриттни, и для меня это просто какая-то бессмыслица», — заявила жена баскетболистки.

25 октября Мособлсуд оставил в силе приговор Грайнер, осужденной в России на девять лет за контрабанду наркотиков. Приговор Химкинского городского суда был изменен только в части зачета срока нахождения в СИЗО.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Москвичам спрогнозировали зиму холоднее предыдущей
В России предложили создать министерство информации и пропаганды
Названы риски при отмене ипотеки с низкими ставками
Лидер группы «Орден Славы» назвал конфликт на Украине заговором дьявола
Австралийские пожарные разделись для благотворительного календаря в 30-й раз
Российские авиакомпании и аэропорты начнут ежедневно отчитываться о безопасности
Находящаяся семь месяцев в коме женщина родила здорового ребенка
Samsung рассказала о первом складном iPhone
Блогер Эдвард Бил вышел из колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.