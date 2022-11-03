Евросоюз снизил темпы закачки газа в хранилища

Темпы закачки газа в европейские хранилища снизились на 16 процентов

В октябре темпы закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) снизились на 16 процентов, до 0,21 процентного пункта в сутки, но остались в 3,5 раза выше, чем в тот же период год назад, когда Россия была крупнейшим поставщиком на рынке. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщает РИА Новости.

Общая емкость ПХГ составляет 110 миллиардов кубометров газа, к началу ноября их удалось заполнить на 94,76 процента (102,7 миллиарда кубометров). Это на 18 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Регион подошел к зимнему периоду с теми же показателями, которые в среднем наблюдались в период с 2016-го по 2020 год.

В октябре положительную динамику обеспечивала сравнительно теплая погода, увеличение выработки энергии из альтернативных источников, а также стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США.

Зимой европейские страны потребляют порядка 250 миллиардов кубометров газа, таким образом, хранилища могут обеспечить до 40 процентов необходимого объема. Остальное будет получено за счет текущих поставок. Кроме того, Евросоюз утвердил программу экономии топлива, чтобы даже в негативных сценариях не допустить дефицита.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после резкого снижения доли России стала Норвегия, следом за ней идут США. По его словам, с начала года ЕС смог полностью изменить структуру поставщиков.

На этом фоне экспортные поставки «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за первые десять месяцев 2022 года упали на 42,6 процента по сравнению с прошлым годом, и скорость снижения растет. Альтернативы европейскому рынку у компании нет.