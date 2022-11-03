Экспорт американских товаров в Россию достиг максимума с марта

Экспорт американских товаров в Россию в сентябре достиг рекордных с марта $90,4 млн

Экспорт американских товаров в Россию в сентябре достиг максимума с марта 2022 года и составил 90,4 миллиона долларов. О рекордном показателе стало известно после публикации доклада Бюро переписи населения, главного статистического ведомства США.

Согласно данным об американской международной торговле, в сентябре объем экспорта продукции в Россию был выше, чем в каждом из предыдущих пяти месяцев. В августе в РФ поставили товаров на 66,8 миллиона долларов, в июле — на 82,5 миллиона долларов. Однако поставки товаров из США в Россию все еще в разы меньше докризисного уровня — по сравнению с началом года экспорт снизился на 306,4 миллиона долларов.

Что касается импорта российских товаров в США, то он продолжает падение — в первый месяц осени показатель снизился до 332,1 миллиона долларов против 522,1 миллиона в августе, обновив минимум с начала года. С января поставки упали почти в шесть раз — тогда их оценили в 1,959 миллиарда долларов.

В конце августа Великобритания отчиталась, что в июне впервые за все время ведения статистики обошлась без поставок топлива из России. Общий объем импорта из России в Британию находился тогда на самом низком уровне с января 1997 года.