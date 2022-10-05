США сократили объем торговли с Россией

Импорт российских товаров в США в августе остался чуть выше июльского минимума

Объем торговли между США и Россией значительно сокращается по сравнению с показателями весны этого года, свидетельствуют данные американского статистического ведомства Бюро переписи. Выдержки из доклада приводит ТАСС.

В августе импорт российских товаров в США достиг 522,1 миллиона долларов, оставшись несколько выше июльского уровня в 459 миллионов — он был минимальным за период с января 2004 года. При этом еще в марте объемы достигали 2,74 миллиарда, а в апреле — 2,08 миллиарда. К маю показатель снизился до 1,1 миллиарда, к июню — до 661,1 миллиона.

Экспорт американской продукции в Россию в августе составил 66,8 миллиона долларов, что ниже июльских 82,5 миллиона. В июне показатель достигал 58 миллионов, в мае — 77,4, в апреле приближался к 90 миллионам.

В конце августа Великобритания отчиталась, что в июне впервые за все время ведения статистики обошлась без поставок топлива из России. Общий объем импорта из России в Британию находился тогда на самом низком уровне с января 1997 года.