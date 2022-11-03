Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трабзонспор
Сегодня
20:45 (Мск)
Ференцварош
Лига Европы|Группа H. 6-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Группа E. 6-й тур
Фейеноорд
Сегодня
20:45 (Мск)
Лацио
Лига Европы|Группа F. 6-й тур
Монако
Сегодня
20:45 (Мск)
Црвена Звезда
Лига Европы|Группа H. 6-й тур
Динамо К
Сегодня
23:00 (Мск)
Фенербахче
Лига Европы|Группа B. 6-й тур
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Цюрих
Лига Европы|Группа A. 6-й тур
10:30, 3 ноября 2022Спорт

Мбаппе побил рекорд Месси

Килиан Мбаппе побил рекорд Месси и стал самым молодым игроком с 40 голами в Лиге чемпионов

Фото: Federico Pestellini / Globallookpress.com

Нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе побил рекорд одноклубника Лионеля Месси. Об этом сообщается в Twitter Opta Sports.

Футболист отличился голом в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Он стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим отметки в 40 забитых мячей — ему удалось сделать это в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. Месси забил 40 мячей в 24 года, 4 месяца и 8 дней.

ПСЖ одержал победу над «Ювентусом» со счетом 2:1 2 ноября. Клуб вышел в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он четырежды становился чемпионом Франции.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
В МИД Украины прокомментировали возобновление зерновой сделки
Украина обесточила две линии Запорожской атомной электростанции
Названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
Турция уличила Финляндию и Швецию в отказе от выдачи террористов
Губернатор Севастополя раскрыл подробности поисков выброшенных в море дельфинов
Канадский хоккеист-чемпион описал жизнь в России фразой «глоток свежего воздуха»
В Совфеде заявили о поддержке перехода на двухлетнюю службу в армии
Киев отказался признавать использование зернового коридора в военных целях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.