Килиан Мбаппе побил рекорд Месси и стал самым молодым игроком с 40 голами в Лиге чемпионов

Нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе побил рекорд одноклубника Лионеля Месси. Об этом сообщается в Twitter Opta Sports.

Футболист отличился голом в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Он стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим отметки в 40 забитых мячей — ему удалось сделать это в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. Месси забил 40 мячей в 24 года, 4 месяца и 8 дней.

ПСЖ одержал победу над «Ювентусом» со счетом 2:1 2 ноября. Клуб вышел в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он четырежды становился чемпионом Франции.