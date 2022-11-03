Назначен временный куратор туротрасли после ликвидации Ростуризма

Временно курировать туризм в Минэкономразвития будет замминистра Дмитрий Вахруков

Временным куратором туротрасли в Минэкономразвития после ликвидации Ростуризма назначен действующий замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий за региональную политику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения правительством профильного куратора будет действующий замминистра Дмитрий Вахруков», — отметили в пресс-службе.

По информации РБК, после упразднения Ростуризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил бывшей главе агентства Зарине Догузовой начать курировать туристическую отрасль в статусе замминистра экономического развития, однако она не дала ответа.

Отмечается, что назначение Вахрукова на должность — необходимая, но временная мера. «По сути, за последние две недели работа по туризму встала, и целая отрасль осталась без куратора, — заявил источник, близкий к Минэкономразвития. — При этом перед Ростуризмом стояло множество конкретных задач, в том числе в рамках нацпроекта, которые требуют ежедневного внимания».

Ранее 20 октября президент России Владимир Путин с целью оптимизации структуры федеральных органов государственной власти подписал указ об упразднении Ростуризма. Теперь функции ведомства полностью переданы Министерству экономического развития. Позже заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поблагодарил экс-главу агенства Догузову за вклад в развитие индустрии туризма, а также выразил уверенность, что она останется в отрасли.

