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17:11, 3 ноября 2022Путешествия

Назначен временный куратор туротрасли после ликвидации Ростуризма

Временно курировать туризм в Минэкономразвития будет замминистра Дмитрий Вахруков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Временным куратором туротрасли в Минэкономразвития после ликвидации Ростуризма назначен действующий замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий за региональную политику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения правительством профильного куратора будет действующий замминистра Дмитрий Вахруков», — отметили в пресс-службе.

По информации РБК, после упразднения Ростуризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил бывшей главе агентства Зарине Догузовой начать курировать туристическую отрасль в статусе замминистра экономического развития, однако она не дала ответа.

Отмечается, что назначение Вахрукова на должность — необходимая, но временная мера. «По сути, за последние две недели работа по туризму встала, и целая отрасль осталась без куратора, — заявил источник, близкий к Минэкономразвития. — При этом перед Ростуризмом стояло множество конкретных задач, в том числе в рамках нацпроекта, которые требуют ежедневного внимания».

Ранее 20 октября президент России Владимир Путин с целью оптимизации структуры федеральных органов государственной власти подписал указ об упразднении Ростуризма. Теперь функции ведомства полностью переданы Министерству экономического развития. Позже заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поблагодарил экс-главу агенства Догузову за вклад в развитие индустрии туризма, а также выразил уверенность, что она останется в отрасли.

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Валентина Процкова
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