Раскрыта дальнейшая судьба руководителя Ростуризма

Вице-премьер Чернышенко выразил уверенность, что глава Ростуризма останется в отрасли

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова может продолжить трудиться на благо отрасли. Дальнейшую судьбу главы ведомства раскрыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

Представитель правительства России поблагодарил Догузову за вклад в развитие индустрии туризма, а также выразил уверенность, что она останется в отрасли.

Более того, Чернышенко отметил, что в нынешней ситуации решение российского лидера о передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит кабмину максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли.

Ранее 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.