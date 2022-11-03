Названо возможное наказание раздавившему такси водителю грузовика

Адвокат Скрябин допустил тюремное наказание раздавившему такси в Москве водителю грузовика

Раздавившего такси в Москве водителя грузового автомобиля могут приговорить к нескольким годам лишения свободы, считает адвокат, управляющий партнер компании «Скрябин и партнеры». В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможное наказание и факторы, которые повлияют на решение суда.

«Как показывает практика, по этой статье довольно большой разброс того, какие наказания суд назначает. Можно выделить некий средний период. Он составляет от двух до трех лет [лишения свободы], это то, что наиболее часто встречается по данной категории статей», — объяснил юрист.

По его мнению, решение будет зависеть от дальнейшего поведения обвиняемого. Суд также будет учитывать все обстоятельства аварии.

«Тот факт, что он скрылся, может быть учтен в дальнейшем в качестве его характеристики, это все может даже увеличить срок его наказания. В данной ситуации основная рекомендация — постараться максимально смягчить причиненный ущерб, выплатить компенсации, всеми способами сотрудничать со следствием. В данном случае уже можно будет рассчитывать на более мягкое наказание, так как суд будет учитывать все эти обстоятельства и будет считать, что можно назначить более мягкое наказание без лишения свободы», — заключил он.

Я думаю, он все-таки будет лишен свободы, и, на мой взгляд, срок в пределах трех лет Денис Скрябин адвокат

27-летнего гражданина Беларуси Вячеслава Пивовара, участника смертельного ДТП на улице 1905 года арестовали на два месяца, сообщила 3 ноября пресс-служба суда.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 2 января. Ему предъявлено обвинение по статье 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Трагедия произошла утром 2 ноября. Грузовик на большой скорости врезался в такси, которое припарковалось на специальной разметке за автобусом. В результате легковая машина была раздавлена двумя транспортными средствами. Водитель и пассажир такси погибли.

Возможной причиной происшествия стал отказ тормозов у грузовика. Водитель скрылся с места ЧП, но позже был задержан.