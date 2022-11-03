Призер чемпионатов мира по стрельбе получил повестку

Призер чемпионатов мира по стрельбе из пистолета Владимир Гончаров получил повестку

Российский стрелок Владимир Гончаров получил повестку в военкомат. Об этом сообщает «Фонтанка».

45-летний спортсмен находится в учебной части. Гончаров рассказал, что его назначили заместителем командира батальона по воспитательной работе. «Здесь я никого ничему научить не смогу. Здесь в этом направлении с солдатами другие люди работают», — заявил он.

Владимир Гончаров, специализирующийся на стрельбе из пистолета, — трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и двукратный серебряный призер первенств Европы. Также он дважды принимал участие в Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля (ММА) Игорь Уваров примет участие в специальной военной операции на Украине. «Пошел добровольцем, потому что сердце позвало, я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах. Мы ребята простые. Надо — значит, идем», — заявил он.