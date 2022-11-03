Российский боец отправился в зону СВО добровольцем

Российский боец MMA Игорь Уваров отправится добровольцем в зону спецоперации на Украине

Российский боец смешанного стиля (ММА) Игорь Уваров примет участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пошел добровольцем потому, что сердце позвало, я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах. Мы ребята простые. Надо — значит, идем», — заявил Уваров. Отмечается, что в настоящее время спортсмен проходит боевое слаживание в составе добровольческого отряда.

22-летний Уваров выступает в промоушене «Наше дело». На его счету три победы при трех поражениях в лиге.

25 сентября стало известно, что российский боец Владимир Минеев получил повестку. Спортсмен подчеркнул, что, скорее всего, будет служить в разведке.