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18:53, 3 ноября 2022Спорт

Российский боец отправился в зону СВО добровольцем

Российский боец MMA Игорь Уваров отправится добровольцем в зону спецоперации на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: Наше Дело / YouTube

Российский боец смешанного стиля (ММА) Игорь Уваров примет участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пошел добровольцем потому, что сердце позвало, я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах. Мы ребята простые. Надо — значит, идем», — заявил Уваров. Отмечается, что в настоящее время спортсмен проходит боевое слаживание в составе добровольческого отряда.

22-летний Уваров выступает в промоушене «Наше дело». На его счету три победы при трех поражениях в лиге.

25 сентября стало известно, что российский боец Владимир Минеев получил повестку. Спортсмен подчеркнул, что, скорее всего, будет служить в разведке.

Андрей Стрельцов
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