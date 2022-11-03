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03:58, 3 ноября 2022Мир

Китай прокомментировал расследование России по биолабораториям США

Зампостпреда Китая при ООН: расследование РФ по биолабораториям США заслуживает внимания

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Китай считает, что утверждения России о биолабораториях США на территории Украины заслуживают внимания международного сообщества. Об этом на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан. Его слова приводят «Известия».

По словам политика, власти Китая считают, что любые доказательства по поводу соблюдения Конвенции о запрещении разработки бактериологического оружия заслуживают должных ответов и прояснения соответствующими сторонами.

Гэн отметил, что на консультативном совещании, прошедшем в сентябре, должных ответов на обращения РФ не последовало. Поэтому российская сторона направила свои жалобы в СБ ООН. «Это разумно и легитимно, и блокировать это нельзя», — подытожил он.

Ранее спикер Госдумы РФ Володин заявил, что США должны закрыть военные биолаборатории. Политик напомнил, что группа немецких ученых нашла доказательства искусственного происхождения COVID-19. К такому же выводу о происхождении инфекции пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet.

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Екатерина Подвигина
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