Рогов: украинские диверсанты спрятали более килограмма взрывчатки на Запорожской АЭС

Украинские диверсанты спрятали более килограмма взрывчатки на Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова цитирует ТАСС.

«Как минимум в одном из мест речь идет о более чем килограмме», — рассказал он, отвечая на вопрос по теме в эфире Первого канала.

Ранее он сообщил, что на территории ЗАЭС обнаружили схрон со взрывчаткой, который был заложен в феврале-марте. Подрыв должен был осуществить завербованный СБУ сотрудник станции.

В качестве цели была выбрана тепломагистраль, которая связывает атомную станцию с городом-спутником станции Энергодаром. В случае ее уничтожения население города осталось бы зимой без тепла.

1 ноября Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжает атаковать электростанцию и близлежащие территории. По его словам, обстрелам также подверглись точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.

Ранее президент Владимир Путин отреагировал на обвинения в том, что Россия сама обстреливает ЗАЭС. Глава государства назвал подобные высказывания бредом, подчеркнув, что никто не говорит, что ВСУ обстреливают электростанцию. «Они сбрендили совсем? Мы же контролируем эту АЭС», — сказал тогда президент.