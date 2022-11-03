Парикмахеры дали рекомендации для удачной стрижки в домашних условиях

Парикмахер Хейс посоветовал приобрести профессиональные ножницы для удачной стрижки дома

Звездные парикмахеры дали рекомендации желающим сделать удачную стрижку в домашних условиях. Мыслями на эту тему они поделились с журналистами британской версии журнала Glamour.

В первую очередь стилист Сид Хейс посоветовал читателям приобрести профессиональные ножницы, поскольку их лезвия намного острее кухонных или канцелярских. «Острота — первостепенна. Если вы не можете справиться с парикмахерскими ножницами, воспользуйтесь хотя бы маникюрными», — уточнил он, добавив, что для самостоятельной стрижки также понадобятся расческа, две заколки, резинка, полотенце или халат и зеркало с хорошим освещением.

В то же время парикмахер Холли Кларк заявила, что лучше всего проводить процедуру на чистых и только высушенных волосах, поскольку влажные волосы «подпрыгнут» после высыхания и могут выглядеть короче, чем ожидалось. «К тому же сальные или грязные волосы будут слипаться, в результате чего вы можете отрезать больше волос, чем необходимо», — отметила эксперт.

По словам Кларк, избавиться от секущихся концов поможет техника «поверхностной стрижки». Так, сначала необходимо распределить прядь между пальцами, после чего натянуть ее и начать отрезать секущиеся волосы, которые оказались на поверхности локона. «Представьте, что удаляете ворсинки с платья», — заключила сотрудница салона красоты.

В апреле модные редакторы портала Hypebae перечислили лучшие стрижки для тонких волос. Среди актуальных причесок оказались глубокий боковой пробор, боб-каре с челкой, шегги с челкой, французский твист с акцентом на волнистые локоны, а также асимметричное пикси.