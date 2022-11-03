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20:49, 3 ноября 2022Россия

Глава российского региона рассказал о дебоше мобилизованных в зоне СВО

Глава Северной Осетии Меняйло осудил мобилизованных, устроивших дебош в Запорожье

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Мобилизованные из Северной Осетии в пьяном виде устроили дебош в городе Васильевка Запорожской области. О произошедшем в зоне проведения специальной операции на Украине рассказал глава российского региона Сергей Меняйло, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Запорожье нетрезвые мобилизованные зарезали коров на ферме. Кроме того, они угнали машину и устроили стрельбу.

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Меняйло осудил поступок резервистов из Северной Осетии. «Сказать, что стыдно за этих людей — не сказать ничего! (...) Один такой факт может перечеркнуть всю историю мужества и героизма наших бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО!» — написал глава Северной Осетии. Он пообещал проконтролировать, чтобы резервисты понесли наказание.

Ранее сообщалось, что бойцы ММА промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили в подмосковной Электростали призывников, приехавших купить необходимое перед отправкой на фронт. Зачинщиков драки поместили в изолятор временного содержания по обвинению в хулиганстве. Им может грозить до семи лет тюрьмы.

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Анна Щербакова
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