Бойцы ММА избили в Подмосковье призывников

Бойцы ММА избили в подмосковной Электростали призывников из-за разногласий по СВО

Бойцы ММА промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили в подмосковной Электростали призывников, приехавших купить необходимое перед отправкой на фронт. Об этом пишет Mash.

По информации издания, 21-летние спортсмены Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков подрались с двумя мобилизованными. Сначала между сторонами завязалась перепалка, которая переросла в драку.

По словам пострадавших, причиной конфликта стали негативные высказывания о мобилизации и специальной военной операции на Украине. В настоящий момент пострадавшие находятся на службе.

Зачинщиков драки поместили в изолятор временного содержания по обвинению в хулиганстве. Им может грозить до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе у ресторана военные подрались с прохожими, лейтенант получил огнестрельное ранение из своего же пистолета Макарова. Прибывшие после стрельбы полицейские задержали шестерых участников массовой драки. Раненого лейтенанта госпитализировали.