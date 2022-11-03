Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:23, 3 ноября 2022Экономика

Новый премьер Британии решил поддержать экономику за счет нефтегазовых гигантов

Премьер Британии Сунак решил увеличить налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний до 30%

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил поддержать экономику страны за счет нефтегазовых гигантов. По словам источников The Times, глава правительства и министр финансов Джереми Хант договорились о необходимости продления действия налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний до 2028 года и увеличении его ставки с 25 до 30 процентов.

Кроме того, Сунак рассматривает возможность распространения действия налога и на электроэнергетический сектор, так как эти компании также получают огромную прибыль из-за роста цен на нефть и газ. Согласно внутренней правительственной оценке, которой поделились собеседники издания, эти меры позволят привлечь в бюджет 40 миллиардов фунтов стерлингов в течение пяти лет, что в полтора раза больше предыдущих прогнозов.

Инициатива по введению налога на непредвиденную дополнительную прибыль нефтегазовых компаний изначально принадлежит Сунаку — сбор ввели в мае 2022 года, когда он находился на посту министра финансов в правительстве бывшего премьера Бориса Джонсона. Действие 25-процентного налога должно было длиться до 2026 года, с его помощью в казну собирались привлечь 5 миллиардов фунтов в первый год. Эти средства планировали направить на финансовую помощь британцам, наиболее пострадавшим из-за роста цен.

Предыдущий британский премьер Лиз Трасс выступала против налога на сверхприбыль компаний, так как видела в нем угрозу притоку инвестиций. Трасс придерживалась противоположной точки зрения и считала необходимым снизить налоги, за что подверглась жесткой критике и вынуждена была покинуть пост.

О намерении Сунака повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиарда долларов), в ноябре уже сообщала Financial Times. Тогда журналисты не уточнили, какие меры для достижения этой цели обсуждаются в правительстве. Новый глава министерства финансов Джереми Хант должен представить среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Херсоне произошел мощный взрыв
Лайнер МС-21 сможет контролировать состояние крыла
ПВО России сбила четыре ракеты над Херсоном
Пес проглотил камень и разорил хозяев на 283 тысячи рублей
89-летний российский пенсионер убил и расчленил свою жену
Кадыров раскрыл причину увольнения Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни
Лоукостер «Победа» возобновит рейсы в еще одну зарубежную страну
Сексолог связала длину ног мужчины с его темпераментом в постели
Тишковец обещал москвичам погоду «без Армагеддона»
Вышедший из колонии блогер Бил раскрыл свои планы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.