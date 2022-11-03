В МИД Украины прокомментировали возобновление зерновой сделки

В МИД Украины заявили, что Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке

Киев не взял на себя новых обязательств, которые выходили бы за рамки уже существующих соглашений по зерновой сделке, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко. Соответствующий комментарий появился на его странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Николенко, Украина строго придерживается положений зернового соглашения и «никогда не подвергала зерновой маршрут опасности». Также представитель украинского дипведомства поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за их вклад в восстановление зерновой сделки.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Москва решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. В ведомстве заявили, что российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию в ходе зерновой сделки, это решение обусловлено ее нейтралитетом и возможностями ее промышленности.