Появилось видео с освобожденными из плена российскими военнослужащими

Депутат Саралиев опубликовал видео с освобожденными из плена российскими военнослужащими

Депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военнослужащими, которых освободили из украинского плена. Соответствующие кадры размещены в его Telegram-канале.

На появившемся видео группа россиян движется вдоль дорожной обочины. «Забираем наших ребят домой», — написал депутат.

3 ноября Минобороны сообщило, что из плена были освобождены 107 российских бойцов. По данным ведомства, им грозила смертельная опасность.

В Минобороны заверили, что освобожденных из плена россиян доставят военно-транспортной авиацией в Москву для лечения и реабилитации.

Медики и психологи уже начали работать со всеми освобожденными из плена военными.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что обмен пленными производился по формуле 107 на 107. По его сведениям, из 107 подлежащих обмену солдат 65 человек — военнослужащие Донецкой и Луганской народных милиций.