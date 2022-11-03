В WADA рассказали о сложностях работы на Паралимпиаде из-за отстранения россиян

В WADA заявили о сложных обстоятельствах работы на Паралимпиаде из-за отстранения россиян

Независимые наблюдатели Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказали о сложных обстоятельствах работы организации во время проведения Паралимпийских игр в Пекине из-за отстранения российских спортсменов. Об этом сообщается в релизе организации.

Представители агентства заявили, что решение о недопуске россиян повлияло на количество запланированных допинг-тестов и на их распределение. Также в WADA отметили, что антидопинговая программа Паралимпиады была завершена в более короткие сроки из-за пандемии коронавируса.

Россиян не допустили до участия в Паралимпиаде-2022. Изначально Международный паралимпийский комитет разрешил отечественным спортсменам выступать на Играх в нейтральном статусе, но затем изменил решение. Глава организации Эндрю Парсонс объяснил это позицией других национальных комитетов, которые выступили против участия сборной России в Паралимпиаде.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. После этого российские спортивные федерации обратились в Спортивный арбитражный суд для решения спорных вопросов.