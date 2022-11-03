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10:33, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Пользователей Wildberries предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники начали списывать деньги с карт клиентов Wildberries за покупки, которых не было

Фото: Unsplash

Некоторые пользователи популярного маркетплейса Wildberries стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники начали списывать деньги с карт клиентов крупного интернет-магазина за покупки, которых не было. Об этом предупредили «Известия».

Одна из пострадавших от мошеннической схемы рассказала, что с ее карты списали почти 200 тысяч рублей. Как уточнила россиянка, у нее был аккаунт на Wildberries, но она не совершала никаких покупок с августа этого года.

По словам женщины, недавно в истории трансакций она обнаружила, что в течение двух часов с ее карты почти каждую минуту списывалось по одной тысяче рублей. Пострадавшая связалась с банком, но там ей сообщили, что все трансакции получили подтверждение, хотя она его не давала.

Из банковской выпуски россиянка узнала, что 195 тысяч рублей было переведено фирме под названием wildberries Podol'sk. Женщина написала в поддержку Wildberries, но там ей ничем не смогли помочь.

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Источник, знакомый с ситуацией, предположил, что женщина стала жертвой мошенников, у которых были данные ее банковской карты. По его словам, злоумышленники привязали карту россиянки к аккаунту в Wildberries и совершали фиктивные платежи в пользу сторонней фирмы, чье название было похоже на название маркетплейса.

Собеседник предположил, что либо женщина сама где-то засветила данные своей карты, либо их украли мошенники. «Ей необходимо обращаться в полицию по этому инциденту», — добавил он.

В пресс-службе Wildberries, в свою очередь, сообщили «Ленте.ру», что привязка карт происходит с помощью смс-подтверждения или push-уведомлений, поэтому несанкционированные оплаты возможны только в случае, если покупатель сам передаст свои банковские данные сторонними лицу или установит вредоносное приложение. «Призываем покупателей проявлять бдительность — не предоставлять данные своих банковских карт третьим лицам», — подчеркнули представители компании.

Ранее россиян предупредили о новом способе обмана через другой популярный интернет-магазин — AliExpress. Мошенники начали создавать на маркетплейсе фейковые магазины электроники.

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Евгения Наумова
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