Российский самолет с «золотой» тонировкой показали на видео

Российский самолет ДРЛОиУ А-50У с тонированным золотом остеклением показали на видео

Вид из кабины российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У, стекла которого покрыты защитной пленкой, показали на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Fighterbomber.

На записи видны искажения, которые создает содержащее золото защитное покрытие стекол. Металлизацию получили иллюминаторы основного и аварийных выходов, боковые и верхние окна кабины летчиков, а также окна кабины штурмана.

Отмечается, что пленка на стеклах А-50У обеспечивает защиту экипажа от влияния микроволнового излучения антенны радиолокационной станции самолета.

Самолет ДРЛОиУ А-50У предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов и управления самолетами истребительной и ударной авиации.

В феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что самолет ДРЛОиУ А-100 получил уникальное защитное стекло с повышенной до 65-70 процентов светопропускаемостью.