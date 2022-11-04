Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 4 ноября 2022Наука и техника

Российский самолет с «золотой» тонировкой показали на видео

Российский самолет ДРЛОиУ А-50У с тонированным золотом остеклением показали на видео

Вид из кабины российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У, стекла которого покрыты защитной пленкой, показали на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Fighterbomber.

На записи видны искажения, которые создает содержащее золото защитное покрытие стекол. Металлизацию получили иллюминаторы основного и аварийных выходов, боковые и верхние окна кабины летчиков, а также окна кабины штурмана.

Отмечается, что пленка на стеклах А-50У обеспечивает защиту экипажа от влияния микроволнового излучения антенны радиолокационной станции самолета.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Самолет ДРЛОиУ А-50У предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов и управления самолетами истребительной и ударной авиации.

В феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что самолет ДРЛОиУ А-100 получил уникальное защитное стекло с повышенной до 65-70 процентов светопропускаемостью.

Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о выплатах мобилизованным россиянам
Бегемот напал на сплавлявшихся по реке туристов
Названы дата и время полного лунного затмения в Москве
Пентагон допустил конец режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки КНДР
Арестованного в Норвегии российского бизнесмена оставят под стражей
Слова Эрдогана об изменении позиции Шольца в отношении Путина опровергли
Роднина одной фразой оценила идею Госдумы отказаться от признания CAS в России
Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club
Израильские ПВО перехватили выпущенную из сектора Газа ракету
ВСУ обстреляли два приграничных российских поселка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.