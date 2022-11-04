Боксер Дмитрий Бивол назвал предстоящий поединок с Рамиресом самым тяжелым в карьере

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с непобежденным мексиканцем Хильберто Рамиресом. Его слова приводит YouTube-канал Matchroom Boxing.

«Я считаю, что в эту субботу меня ждет самый тяжелый бой в карьере», — признался спортсмен. Он заявил, что еще не раскрыл весь свой потенциал.

Бивол также назвал сильные стороны оппонента. «У него хороший удар по корпусу, и он наносит не один чистый удар. Рамирес использует комбинации», — объяснил боксер. Он отметил, что с соперниками, совершающими по несколько ударов, драться всегда тяжелее.

13 октября Рамирес оценил россиянина перед совместным поединком. «Бивол — крутой парень, это хороший вызов», — сказал Рамирес и выразил уверенность в том, что победит в этой встрече.

Рамирес и Бивол проведут бой в ночь на воскресенье, 6 ноября, в Абу-Даби. Боксеры поспорят за чемпионский пояс WBA Super.

Бивол провел 20 поединков в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 44 поединках.