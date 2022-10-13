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10:00, 13 октября 2022Спорт

Мексиканский боксер оценил Бивола перед совместным поединком

Мексиканец Хильберто Рамирес заявил, что заберет у Дмитрия Бивола пояс чемпиона WBA

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Мексиканский боксер Хильберто Рамирес оценил россиянина Дмитрия Бивола перед совместным поединком. Его слова приводит Ringsnews24.

«Я заберу пояс 5 ноября. Бивол — крутой парень, это хороший вызов. Но я собираюсь отомстить за население Мексики, поскольку он победил Сауля Альвареса», — сказал Рамирес. Он добавил, что ожидает лучшего от россиянина в этой встрече, и считает, что бой должен получиться захватывающим.

7 мая Бивол оказался сильнее Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Позже мексиканец заявил о желании провести бой-реванш с россиянином.

Бивол провел 20 поединков в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 44 поединках.

Ксения Курашкина
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