Мексиканский боксер оценил Бивола перед совместным поединком

Мексиканец Хильберто Рамирес заявил, что заберет у Дмитрия Бивола пояс чемпиона WBA

Мексиканский боксер Хильберто Рамирес оценил россиянина Дмитрия Бивола перед совместным поединком. Его слова приводит Ringsnews24.

«Я заберу пояс 5 ноября. Бивол — крутой парень, это хороший вызов. Но я собираюсь отомстить за население Мексики, поскольку он победил Сауля Альвареса», — сказал Рамирес. Он добавил, что ожидает лучшего от россиянина в этой встрече, и считает, что бой должен получиться захватывающим.

7 мая Бивол оказался сильнее Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Позже мексиканец заявил о желании провести бой-реванш с россиянином.

Бивол провел 20 поединков в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 44 поединках.