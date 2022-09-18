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Альварес заявил о желании провести бой-реванш с Биволом

Альварес после победы над Головкиным заявил о желании провести бой-реванш с Биволом

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил о желании провести бой-реванш с россиянином Дмитрием Биволом. Его слова передает ТАСС.

«Я хочу взять реванш у Бивола. Это важно для моей карьеры, моего самолюбия, страны, наследия. Мы обязательно проведем этот реванш», — подчеркнул мексиканец.

В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе Альварес одержал победу над представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Мексиканец выиграл единогласным решением судей и защитил чемпионские пояса.

7 мая Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 20-й в карьере. Бивол еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. У Альвареса 58 побед, два поражения и две ничьи.

Дарья Коршунова
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