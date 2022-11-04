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21:36, 4 ноября 2022Спорт

Болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче молодежной лиги

Болельщики «Спартака» устроили драку с игроками ЦСКА в матче молодежной футбольной лиги

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Болельщики «Спартака» устроили драку с игроками ЦСКА в матче Молодежной футбольной лиги. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел во время московского дерби, в котором красно-белые принимали армейцев. После поражения ворот игроки ЦСКА подбежали к фанатскому сектору соперника и стали их провоцировать. Один из болельщиков выбежал на поле, где началась массовая потасовка с футболистами.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Благодаря победе «Спартак» заработал 36 очков и поднялся на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА с 33 очками находится на четвертое место.

12 мая матч второго дивизиона Футбольной национальной лиги между «Ессентуками» и ростовским СКА завершился массовой дракой. СКА одержал победу в гостях со счетом 2:1, однако соперники остались недовольны результатом и начали спорить с арбитром. Конфликт перерос в драку с участием футболистов и сотрудников обеих команд. Затем один из игроков «Ессентуков», услышав оскорбления с трибун, пнул мяч в сторону фанатов СКА, чем спровоцировал потасовку с болельщиками ростовской команды.

Дарья Коршунова
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